Thaila Ayala flagra cena encantadora do marido e do filho: ''Se tem domingo melhor, desconheço''

A atriz Thaila Ayala dividiu com os seguidores um registro fofíssimo do marido e do filho dormindo juntinhos

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 13h23

O domingo, 28, foi de muita preguiça para Thaila Ayala (36) e Renato Góes (35)! O casal curtiu a companhia do filho, Francisco, e a atriz fez um flagra fofíssimo dos dois.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma foto do marido e do filho dormindo juntinhos em seu colo e se derreteu. "Se tem domingo melhor, desconheço!", escreveu ela na legenda.

Na imagem, o herdeiro aparece sem colo, já o ator se apoia nas pernas da amada. "Melhor do mundo", comentou ele na publicação.

Os admiradores da família se encantaram com a cena. "Melhor impossível", "Isso é paz", "Coisa linda de ver", "Momento assim não tem preço", dispararam eles.

THAILA AYALA MOSTRA REAÇÃO DO FILHO AO COMER MELANCIA

É iti malia atrás de iti malia! Thaila Ayala (36) dividiu com os seguidores registros fofíssimos do filho, Francisco (8 meses), comendo melancia. A mamãe coruja se encantou tanto com o pequeno que fez questão de se declarar nas redes. A atriz flagrou a reação do bebê, fruto do seu casamento com Renato Góes (35), ao comer a frutinha e ainda fez uma sessão de fotos de aquecer o coração de qualquer um.

