Thaila Ayala faz desabafo sobre a primeira noite sem o filho: ''Coração está apertado''

18/08/2022

A atriz Thaila Ayala (36) usou as redes sociais para contar para os seguidores como está se sentindo na primeira noite sem o filho.

Na quarta-feira, 17, a artista revelou que deixou o pequeno Francisco, de apenas 8 meses, fruto do casamento com o ator Renato Góes (35), dormir na casa da madrinha. A mamãe coruja confessou que quis chorar.

"Uma mãe sem o filho em casa. Não sei nem o que fazer! Primeiro dia, já quis chorar, coloquei um som alto, mas está me incomodando", disse Thaila. No registro, ela aparece ouvindo um dos hits da banda Linkin Park, Numb.

"Primeiro dia que meu neném foi dormir com a tia/madrinha, depois de falar não algumas vezes... Deixei. Meu coração está apertado. E estou aqui pensando no que fazer que não dá para fazer com ele. Tipo som alto. Mas está um pouco irritante", escreveu ainda a famosa na postagem nos Stories.

No Dia dos Pais, no último domingo, 14, Thaila registrou a primeira data especial de Renato com o herdeiro em viagem à praia. "Primeiro dia dos Pais e um final de semana", escreveu a famosa. O passeio contou com a presença de Fiorella Mattheis, madrinha do bebê.

