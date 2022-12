Thaila Ayala eleva fofurômetro ao mostrar filho emocionado: "De fazer o coração explodir"

Thaila Ayala compartilhou trechos do passeio que fez com o filho, Francisco

A atriz Thaila Ayala (36) compartilhou um vídeo fofo ao mostrar a reação de Francisco (01), o seu primeiro filho, durante uma viagem para Caraíva, no estado da Bahia.

Nas imagens, o menino aparece emocionado e muito feliz com a natureza da região. Thaila está grávida de Tereza, também fruto da sua relação com o ator Renato Góes (36).

"Francisco se emocionando com Caraíva é de fazer o coração explodir. PS: se liga na mão que ele leva ao coração depois de ouvir/ver o passarinho. Não dá", escreveu a artista na legenda do vídeo.

"Significado de perfeição atualizado", reagiu uma internauta. "Meu Deus, gente! Que criança linda", comentou outra. "Ele todo encantado com os passeios. Que fofura", disse mais uma.

Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez: "Achava que ia perder o bebê"

Thaila Ayala participou do podcast PodDelas, comandado pela influenciadora digital Tata Stanieck (29), para falar sobre gestação e maternidade. Durante sua participação , ela abriu o jogo sobre ter perdido dois bebês antes do nascimento do seu filho, Francisco.

Segundo a atriz, ao investigar a causa das perdas, ela descobriu que tem trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose naqueles indivíduos que possuem anomalias nos fatores de coagulação do sangue. Tata Stanieck também tem a condição.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.