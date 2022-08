Thaila Ayala e Renato Góes surgem juntinhos com o filho, Francisco, em fotos encantadoras

Thaila Ayala e Renato Góes exibiram um momento muito encantador que viveram ao lado do filho, Francisco

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 21h01

Neste domingo, 21, Thaila Ayala (36) e Renato Góes (35) decidiram aproveitar a tarde de domingo juntinhos com o filho, Francisco, de apenas 8 meses. É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e Thaila publicou fotos encantadoras em suas redes sociais.

Nas imagens, mãe, pai e filho aparecem tomando um banho de banheira, grudadinhos um no outro, enquanto se divertiam e davam largos sorrisos para a lente das câmeras.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Banheira em Família". Renato completou a esposa escrevendo nos comentários: "Domingo na banheira".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que riqueza!", disse um. "Lindos juntos!", falou outro. "Bela foto", escreveu um terceiro.

Confira as fotos encantadoras que Thaila Ayala e Renato Góes fizeram ao lado do filho, Francisco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala passa primeira noite sem o filho e desabafa na web

Recentemente, Thaila Ayala usou suas redes sociais para desabafar sobre a primeira noite que passou sem o filho, Francisco. A mamãe, que é muito apegada ao menino, confessou que quis chorar quando o menino foi dormir pela primeira vez na casa da madrinha.

"Primeiro dia que meu neném foi dormir com a tia/madrinha, depois de falar não algumas vezes... Deixei. Meu coração está apertado. E estou aqui pensando no que fazer que não dá para fazer com ele. Tipo som alto. Mas está um pouco irritante", escreveu ela em uma postagem feita em seus Stories.

