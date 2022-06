Thaila Ayala e Renato Góes recriam look caipira para o filho, Francisco: ''São João fantasiado de meu pai''

Thaila Ayala e Renato Góes fizeram para o filho, Francisco, um look igualzinho ao usado pelo ator em uma Festa Junina de sua infância

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 19h02

Neste domingo, 26, Thaila Ayala (36) e Renato Góes (35) decidiram fazer um Festinha Junina para o filho, Francisco (6 meses) e vestiram o pequeno de um jeito muito especial.

O casal recriou um look caipira, usado por Renato, ainda na infância, com direito a calça remendada e uma camisa colorida, feita com retalhos, além de combinar com um chapeuzinho e uma sandalinha.

Em suas redes, Renato comparou a roupinha do filho com a sua, lembrando um clique dele com a vestimenta, quando ele ainda era criança: "Meu São João fantasiado de meu pai.", escreveu ele, falando como se fosse o herdeiro.

Em seguida, ele contou um pouco da história por trás do look: "Maria Andrade fez a camisa e a calça pra mim. E agora, 30 anos depois, ela me enviou de presente surpresa a camisa de retalhos pro meu filho, assim como era a minha. Te amo Mô. Francisco ainda ganhou a calça costurada pela mãe, Thaila Ayala! Maior São João do mundo é aqui!".

Já Thaila fez questão de mostrar o processo de como foi feita a calça, publicando um vídeo onde ela mostra seu talento com a costura, colocando remendos em uma calça jeans.

"Você pediram e está aí o resultado da calça caipira feita pela mamãe. Mas vale ressaltar que a camisa foi Mocinha que fazia as camisas de São João do Renato quando era criança que fez pro Chico e chapéu e sandália de Matuto vieram diretamente da vovó Deda!", escreveu ela na legenda.

Confira o look junino que Thaila Ayala e Renato Góes recriaram para o filho, Francisco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Góes (@renatogoess)