Thaila Ayala e Renato Góes batizam o filho Francisco no Cristo Redentor

A atriz Thaila Ayala postou fotos da cerimônia de batizado do herdeiro com Renato Góes, o pequeno Francisco, que aconteceu no Rio

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 07h08

A atriz Thaila Ayala (35) e Renato Góes (35) batizaram o primeiro filho Francisco no domingo, 06!

Em seu feed no Instagram, a mamãe coruja contou a novidade aos fãs ao compartilhar uma sequência de registros da cerimônia, que aconteceu de manhã no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares.

"Aquele dia que o coração quase explode de gratidão por Cristo nosso senhor Deus. Entrego meu filho em tuas mãos hoje e sempre, afinal foi você quem me deu esse presente. Que ele seja apaixonado por ti como eu sou. Batizado De Francisco 06/03", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios. "Que momento lindo", "Que bênção", "Família perfeita", "Que lindeza! Desejo uma jornada de cheia de luz para vocês!", "Que coisa mais linda!", disseram.

Em suas redes sociais, Fiorella Mattheis (34), amiga de Thaila Ayala e madrinha de Francisco, postou alguns cliques da cerimônia e se declarou na web.

"Oficialmente comadres. Que momento inesquecível batizar o Francisco no Cristo Redentor! É tão lindo de ver a Thai conquistando seus sonhos, assim tão de pertinho… enche meu coração! Estarei sempre com vocês. Viva Francisco! @thailaayala @renatogoess obrigada pelo melhor presente do mundo", agradeceu a loira.

Thaila Ayala e Renato Góes celebram 3 meses de Francisco

Ao lado da família, Thaila Ayala e Renato Góes recentemente comemoraram mais um mês de vida do pequeno Francisco. Para celebrar os 3 meses do bebê, os papais prepararam uma festinha em casa com direito a bolo temático feito pela irmã da atriz, Thais Ayala.

Confira as fotos do batizado de Francisco, filho de Thaila Ayala e Renato Góes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)