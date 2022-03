Thaila Ayala e Julia Faria mostram os filhos juntos: ''Que alegria esse encontro''

Os filhos de Thaila Ayala e Julia Faria surgiram juntos pela primeira vez, e encantaram os seguidores

Amigas de longa data, Thaila Ayala (35) e Julia Faria (36) mostraram o primeiro encontro de seus filhos.

Na tarde desta terça-feira, 22, Thaila compartilhou em seu perfil no Instagram alguns cliques em que Francisco (3 meses) e Cora (5 meses) aparecem juntos usando looks iguais.

"Cora e Chico. O primeiro encontro de uma vida inteira!", se derreteu a artista na legenda da publicação.

Em outra postagem, Thaila, Julia, Cora e Francisco aparecem juntos: "Que alegria esse encontro, que benção!", comemorou a atriz.

O encontro encantou os seguidores. "Sem condições", disse Rafa Brites (35). "Lindos, e parecem gêmeos", comentou uma internauta. "Que lindeza ver os dois juntos", falou outra. "Muito amor em uma única foto", escreveu uma seguidora. "O encontro de milhões. Não estava preparada", brincou uma fã.

Francisco é fruto do relacionamento de Thaila com o ator Renato Góes (35). Já Cora é filha de Julia com o chef Guto Cavanha.

Confira as fotos do encontro de Cora e Francisco:

