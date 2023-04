Thaila Ayala deixa a maternidade com a filha recém-nascida e o marido, Renato Góes

Thaila Ayala é fotografada na saída da maternidade após o nascimento da filha caçula, Tereza

A atriz Thaila Ayala já está em casa com a sua filha recém-nascida, Tereza, e o marido, Renato Góes. Ela foi fotografada na saída da maternidade no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20.

Simpáticos, os dois posaram com a herdeira no colo na frente do local para os paparazzi de plantão. Tereza deixou a maternidade com um look vermelho, seguindo a tradição que diz que o look vermelho dá sorte para o bebê ao sair do hospital. Por sua vez, a mamãe coruja surgiu com um vestido longo com estampa de flores vermelhas.

O nascimento da bebê anunciado pela família no último domingo, 16, quando eles mostraram as fotos do parto nas redes sociais. "Família completa, meu milagre nasceu! Tereza", se derreteu Thaila ao compartilhar a sequência de imagens em seu feed no Instagram. "Seja bem-vinda, minha filha", disse Góes ao postar fotos em sua conta, usando a hashtag "Tereza" e "o maior amor do mundo".

Thaila e Renato também são pais de um menino, Francisco, de um ano.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala faz aniversário e relembra dificuldades na infância

A atriz Thaila Ayala completou mais um ano de vida e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com a chegada dos 37 anos.

A artista fez uma forte reflexão sobre sua vida em post em seu Instagram e contou que quando era criança achava que essa idade "seria o início do fim da vida" e falou das dificuldades que passou com a mãe e as irmãs na época.

"Olho para a minha vida hoje e ainda não acredito ser a minha vida, ter um casamento tão abençoado quando, infelizmente, na minha casa, não existia um que me fez acreditar que não era possível. Ter uma casa que eu posso chamar de lar seguro quando na minha infância, morávamos de favor na casa dos patrões da minha mãe, que já entrou água, que já ficou sem luz...", iniciou ela.

"Nunca imaginei ter a minha família porque, para mim, ter filhos era perder tudo o que havia conquistado, já que assisti minha mãe (solo) 'se matar' de tanto trabalhar para conseguir sustentar as três filhas. Só fui ver minha mãe curtir um pouco a vida agora, já aposentada com as filhas adultas."

"Nunca imaginei ter uma carreira sólida e de sucesso quando meu objetivo era só conseguir fazer uma faculdade, já que ninguém da minha família conseguiu. Nem nos meus maiores sonhos imaginava a minha vida assim tão completa, cheia do amor do Pai, prosperidade e amor", continuou.