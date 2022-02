Thaila Ayala dá presente especial para Fiorella Mattheis em aniversário: ''Madrinha do meu filho''

Atriz Thaila Ayala prestou homenagem no aniversário de Fiorella Mattheis e revelou motivo de ter escolhido a amiga para ser madrinha de Francisco

A atriz Thaila Ayala (35) deu um presentão de aniversário para a melhor amiga!

Na última quinta-feira, 10, Fiorella Mattheis (34) completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem mais que especial da amiga, que a convidou para ser madrinha do primeiro filho, o pequeno Francisco, de apenas 2 meses, fruto de seu casamento com Renato Góes (35).

Em seu feed no Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou cliques fofos de Fiorella com o bebê e declarou seu amor pela loira.

"Escolhi você pra ser a madrinha do meu filho porque você tem uma das almas mais bonitas, mais íntegras, mais nobres, educadas, gentis e iluminadas que eu conheço. Quero muito que meu filho tenha você como referência de um ser humano incrível assim como eu tenho! Te amo e te desejo o melhor ano da sua vida @fiorellamattheis", escreveu Thaila Ayala na legenda da postagem.

Nos comentários, Fiorella agradeceu o convite: "Você me deu o melhor presente do mundo! Eu que sou uma sortuda de ter você como melhor amiga. AMO VOCÊS", declarou ela.

"Que amor! Amizade lindaaaaa, que Deus abençoe", desejou um seguidor. "A madrinha mais lindaaa", elogiou outro. "Marcela e Vivian para sempre", comentou uma terceira sobre quando as artistas atuaram juntas em Malhação, em 2007.

Thaila Ayala se compara com o filho

Recentemente, Thaila Ayala usou suas redes sociais para mostrar como era quando bebê e fez uma montagem com foto do filho, se comparando com o pequeno. Mas os fãs discordaram da atriz e disseram que Francisco é a cara do pai, Renato Góes! "Né não, é a cara do pai. Os olhinhos entregam", destacou uma internauta.

