Thaila Ayala compartilha momento encantador com a filha: "Família linda"

A atriz Thaila Ayala iniciou sua semana ao compartilhar momento encantador com sua filha caçula, Tereza; confira o vídeo!

Nesta segunda-feira, 4, a atriz Thaila Ayala iniciou a semana com muita fofura para seus seguidores. A esposa do ator Renato Goés compartilhou momento encantador com sua filha caçula, Tereza, de quatro meses, nas redes sociais.

A modelo, que também é mãe do pequeno Francisco, de 1 ano, publicou um vídeo em seu Instagram onde dividiu um momento super fofo com sua recém-nascida. No registro, Thaila apareceu com um enorme sorriso no rosto ao brincar com os pés de Tereza.

"Hora do lanche", brincou a mãezona na legenda da publicação. "Não existe nada mais delicioso nessa vida do que pé de neném". Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo momento entre as duas. "Que gostoso", disse um. "Família linda!", enalteceu outro. "Parece uma bisnaguinha!! Aproveite", escreveu mais um.

Vale lembrar que em julho de 2023, Thaila Ayala e Rodrigo Goés passaram por um momento difícil com sua caçula. Aos dois meses, Tereza passou por uma cirurgia no coração, que visava corrigir uma má formação no órgão vital. A descoberta foi feita durante uma ultrassonografia na gestação.

“Nesse dia eu caí. Cirurgia em uma bebê recém-nascida. Não tinha chance de fechar na barriga. Um dia, o coração a dela começou a dar sinais e o percentil estava em 3 em 39 semanas. A gente teve que tirar ela às pressas. Fui chorando para o centro cirúrgico e quando peguei ela no colo estava tudo bem. E aí começou a luta do peso e o coraçãozinho”, disse a atriz ao revelar o procedimento ao público.

A operação, no entanto, foi um sucesso celebrado pelos pais, que sofreram muito com o problema de saúde da filha. Com a recuperação total da cirurgia, Tereza segue uma vida normal e saudável ao lado de sua família.