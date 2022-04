Thaila Ayala celebra mesversário do filho: ''4 Meses de Francisco''

A atriz Thaila Ayala mostrou o bolo que preparou para comemorar os quatro meses do filho

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 20h40

Francisco, o filho de Thaila Ayala(35) e Renato Góes(35), completou quatro meses de vida nesta sexta-feira, 1.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado do herdeiro, e mostrou o bolo que preparou para festejar o mesversário. Na publicação, ela contou que o recheio do bolo foi escolhido pelo marido.

"4 Meses de FRANCISCO! Papai só quer bolo de doce de leite com brigadeiro branco então só sai bolo assim aqui", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o registro. "Ahh que fofo, viva Francisco", disse uma internauta. "Príncipe lindo, parabéns", comentou outra. "Que coisa mais linda. Que Deus abençoe a vida dele", desejou uma fã.

Cobra no quintal

Na última segunda-feira, 28, Thaila e Renato foram surpreendidos ao chegarem em casa após a estreia da novela Pantanal, da TV Globo.

Nas redes sociais, a atriz falou sobre o susto que eles passaram ao encontrarem uma cobra no quintal quando voltaram do evento. Ela compartilhou um vídeo do réptil na porta de casa e brincou com personagem da nova novela das nove.

Confira: