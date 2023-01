Thaila Ayala celebra final de ano: "Vem, Tereza"

Thaila Ayala espera Tereza, sua primeira filha com Renato Góes, com quem já tem Francisco

A atriz Thaila Ayala (36) elegeu um look branco, que ressaltou sua barriguinha de grávida, para celebrar o final do ano.

"Vem 2023, vem Tereza, vem amor, vem união, vem família", desejou ela, que espera a sua primeira filha com o ator Renato Góes (36), com quem já tem Francisco (01).

Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez: "Achava que ia perder o bebê"

Thaila Ayala participou do podcast PodDelas, comandado pela influenciadora digital Tata Stanieck (29), para falar sobre gestação e maternidade. Durante sua participação, ela abriu o jogo sobre ter perdido dois bebês antes do nascimento do seu filho, Francisco.

Segundo a atriz, ao investigar a causa das perdas, ela descobriu que tem trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose naqueles indivíduos que possuem anomalias nos fatores de coagulação do sangue. Tata Stanieck também tem a condição.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.

Ayala também comentou sobre a surpresa ao descobrir que está à espera de Tereza. “Renato só me olhou assim, né… que passou por toda a minha depressão, toda a minha dificuldade e falou: ‘você está bem?’ chamou um médico. A minha gravidez, na verdade, todas as mulheres passam por isso em lugares diferentes, mas é um grande mergulho na nossa infância. É treta, mas é teta, e é maravilhoso. É difícil, mas é o maior amor do mundo, não tem jeito, não tem outra descrição”, completou.