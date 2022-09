Thaila Ayala abre o jogo sobre a gravidez: "Odiei todos os segundos"

A atriz Thaila Ayala fez um desabafo sobre a gravidez de seu filho, Francisco, fruto de seu relacionamento com Renato Góes

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 15h12

Thaila Ayala (36) decidiu falar abertamente sobre sua gravidez no podcast Mil e Umas TrETAS. A atriz, mãe de Francisco (9 meses), fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes (35), confessou que odiou "todos os segundos" e recordou algumas dificuldades que enfrentou.

"Tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida", contou.

Em seguida, ela recordou que quase morreu no parto do filho após ter a síndrome de Hellp, uma complicação grave de pressão arterial elevada na gestação. "Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de vida, porque tive síndrome de Hellp, entendi que a mãe já é mãe para caramba", afirmou.

Thaila contou que o filho nasceu prematuro, de 33 semanas, e demorou a ganhar peso. "Nasceu com 2,100 quilos, mas o bebê tem aquela perda, né? E ficou com 1,850. Desde a maternidade, não me deram a possibilidade de não suplementar. Amamentava no peito e também dava o complemento. Ele nasceu muito prematuro e levou tempo para ganhar peso", explicou.

Dificuldades para amamentar o filho

Ainda durante a conversa, Ayala contou que enfrentou dificuldades para amamentar Francisco. "Foi o pior momento. Tive mastite, tive ducto obstruído duas vezes, desmaiei de dor em uma das vezes que fui desobstruir. Até os 4 meses, ele ficou entre peito e mamadeira. Quando ele tinha 4 meses e tinha ficado gostoso amamentar, ele não quis mais o peito. Até o sexto mês, eu continuei tirando meu leite para dar na mamadeira", contou.

A atriz falou sobre o apoio de Renato durante esse período. "Tive muito apoio. Ao ver o meu desespero, o Renato falou várias vezes: 'Para, chega!'. Tive dois ductos obstruídos. No segundo, virei para ele e falei: 'Mete a boca e puxa. Puxa com muita força'. Na hora que ele puxou, eu desmaiei. Depois, tive mastite", relatou.

Ela completou falando sobre a força das mulheres e alfinetando os homens. "Homens não conseguem fazer uma função do dia, como um pagamento, o que dirá gerar uma criança? Amamentar uma criança? Homem não conseguiria passar por um terço o que a gente passa, nem menstruar eles conseguiriam."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!