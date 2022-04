Thaeme Mariôto se declara para as filhas: ''Amo além do infinito''

A cantora Thaeme Mariôto publicou uma foto das filhas, Liz e Ivy, e se declarou para as herdeiras

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 09h50

Thaeme Mariôto(36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique fofo das filhas.

Na imagem, Liz (2) e Ivy (6 meses), fruto do relacionamento da cantora com o empresário Fábio Elias, aparecem deitadas na cama agarradinhas.

Ao registrar a cena, a artista agradeceu por ser mãe de duas princesas. "Gratidão, Senhor! Meu maior sonho, minha principal graça, atendida: ser mãe dessas princesas! Amo além do infinito! E você? Já alcançou o maior sonho da sua vida?!", declarou a sertaneja na legenda da publicação.

O registro fofo derreteu o coração dos internautas. "Coisa mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Que foto linda", comentou outra. "Que lindas. Amor de irmã é tudo de bom", afirmou uma internauta. "Duas princesas. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Recentemente, Thaeme exibiu detalhes da festinha temática de seis meses de Ivy. Com uma decoração em rosa e da Minnie, a cantora comemorou o momento ao lado da família. "#tbt fresquinho da comemoração do 6º mesversário da nossa Ivy! Tempo, vai devagar... Assim você me deixa cada vez com mais vontade ter um terceiro baby! Brincadeira, paramos por aqui... (apesar de que vontade sobra rsrs)...", brincou ela sobre ter mais um filho.

Confira a foto das filhas da cantora sertaneja: