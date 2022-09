Thaeme Mariôto relembra a gestação e celebra um ano da filha caçula: ''Meu mais lindo milagre''

A cantora Thaeme Mariôto compartilhou um vídeo relembrando a gestação e comemorou o primeiro ano de vida de Ivy

22/09/2022

Nesta quinta-feira, 22, Thaeme Maraiôto (36) está celebrando o primeiro ano de vida da filha caçula, Ivy! A cantora compartilhou um vídeo emocionante relembrando a gestação e a chegada da herdeira, e emocionou ao se declarar.

A artista escolheu a música autoral 'Ivy, Pode Vir' como trilha sonora do vídeo, onde colocou diversos momentos importantes da gravidez até os dias atuais.

"Há 1 ano que a minha vida ganhou ainda mais cor, mais sorrisos, mais olheiras, mais amor! Há 1 ano que me sinto completa, com meu maior sonho de vida realizado: ser mãe! Meu bebê tão amada e desejado está completando 1 aninho de vida e quero te desejar saúde, paz, muitas alegrias, sorrisos ao longo da sua vida… e que ela seja longa e próspera em todos os sentidos!", começou ela.

A mamãe coruja comentou que a vinda da menina foi muito esperada. "Você é o meu maior e mais lindo milagre de Deus! Obrigada por ter vindo pra nossa vida! Alias, vocês são minha vida!".

Por fim, Thaeme não escondeu o seu amor por Ivy. "TE AMO MUITO E PRA SEMPRE! Que DEUS te proteja e abençoe nesse novo ciclo! Feliz Aniversário, Ivy!", concluiu ela.

THAEME MARIÔTO EXPLICA O MOTIVO DE TER ANTECIPADO A FESTA DA CAÇULA

A cantora Thaeme Mariôto fez uma festa encantadora para celebrar o aniversário de 1 ano da filha caçula, Ivy, fruto do casamento com Fábio Elias. A menina completará o primeiro ano de vida no dia 22 de setembro, mas a mamãe coruja decidiu antecipar a festa para a última quarta-feira, 31, por um motivo especial.

A estrela contou que decidiu antecipar a festa para ter a presença de sua irmã, que mora em outro país. “Queria muito contar com a presença da minha irmã que está no Brasil, mas mora na Alemanha e retorna ao país neste fim de semana. Como queria ela, meu cunhado e sobrinhos ao nosso lado, não pensei duas vezes”, disse ela, que organizou a festa às pressas em sua cidade natal, Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

