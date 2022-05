Thaeme Mariôto encanta ao mostrar a filha falando 'mamãe' pela primeira vez

Cantora Thaeme Mariôto gravou a caçula Ivy falando 'mamãe' pela primeira vez e emocionou

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 08h48

A cantora Thaeme Mariôto (36) mostrou um momento marcante da vida de sua filha caçula!

Neste domingo, 15, a artista compartilhou um vídeo de quando Ivy, de apenas oito meses, falando 'mamãe' pela primeira vez.

"A 1ª vez ouvindo MAMÃE a gente não esquece! Ivy tá ensaiando esse “Mamãe” há dias, todas as vezes que eu me afasto dela, ela começa… Ontem finalmente saiu! Qual foi a primeira palavrinha que seu filho falou?", contou ela.

Nos comentários, os internautas se derreteram com tanta fofura. "Coisa mais linda", elogiaram. "Que emocionante", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Thaeme Mariôto encantou ao compartilhar uma foto com as duas filhas a mais velha, Liz (3), e Ivy usando looks iguais.

Filha de Thaeme Mariôto fala 'mamãe' pela primeira vez e emociona; confira: