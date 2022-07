Tays Reis mostra a primeira foto com a filha no colo

Após o nascimento da primeira filha, Pietra, a cantora Tays Reis apareceu com a bebê no colo em foto na maternidade

A cantora Tays Reis (27) está apaixonada pela filha recém-nascida, Pietra, fruto do casamento com o cantor Biel (26). A menina veio ao mundo nesta semana e a mamãe coruja mostrou a primeira foto com a herdeira nos braços em suas redes sociais.

Na imagem, Tays apareceu cuidando da bebê em seu quarto na maternidade. Mãe e filha surgiram usando looks combinando, com a estampa de corações e na cor rosa. “Meu plano de Deus”, disse ela na legenda.

O nascimento da bebê foi muito comemorado pelos fãs do casal, que estão encantados com a nova integrante da família dos ídolos. “Felicidades”, declarou um seguidor nos comentários. “Que amor”, escreveu outro. “Princesas”, declarou mais um.

Biel mostra foto dos pés da filha

Mais cedo, o cantor Biel também celebrou o nascimento da primeira filha, Pietra, fruto do relacionamento com Tays Reis. Biel compartilhou uma foto de sua mão ao lado dos pés da filha logo após o nascimento dela. “Obrigado, meu senhor Deus!”, disse ele na legenda.

Nos comentários, vários amigos famosos comemoraram a novidade na vida da família. “Parabéns casal, da A Fazenda pra vida. Deus abençoe a família de vocês, meu beijo!”, disse Adriane Galisteu. “Ai Deus! Parabéns mamãe e papai. Muito amor”, declarou Renata Banhara. “Parabéns queridos. Quase minha neta”, escreveu Mateus Carrieri. “Parabéns irmão! Bençãos na sua vida e na da sua família”, afirmou Richarlyson.

