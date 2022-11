Tays Reis explode o fofurômetro ao mostrar a filha produzida: "Tão linda"

A cantora Tays Reis mostrou o look da filha para ir ao médico e encantou os seguidores das redes sociais

Tays Reis (27) encantou ao compartilhar nas redes sociais um novo vídeo da filha, Pietra (4 meses), fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26).

Nesta terça-feira, 29, a cantora e ex-participante de A Fazenda 12 mostrou em seu perfil no Instagram a herdeira produzida para ir ao pediatra.

Pietra surgiu usando um vestido vermelho e uma blusinha branca com corações, uma tiara de laço e um sapatinho. "Arrumadinha pra ir na pedi", disse a mamãe coruja ao mostrar o look.

Os seguidores encheram a publicação de curtidas e elogios. "Princesa demais", disse uma internauta. "Oh meu Deus, quanta fofura. Princesinha está linda", comentou outra. "Como pode ser tão linda", se derreteu uma fã.

Confira a produção da filha de Tays Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Tays Reis fala sobre briga de Biel

A cantora Tays Reis relatou a briga em que Biel se envolveu no último domingo, 26. O casal teria ido ao show do sertanejo Gusttavo Lima, quando o cantor se envolveu em uma briga. Em seus stories, ela contou como se desenrolou a confusão e reafirmou que quem iniciou a briga não foi o ex-Fazenda.

"Ontem estávamos indo embora e do nada um cara de camisa branca chegou agredindo todo mundo. Não sei se ele tava louco, ou se estava muito alcoolizado, ou não sei se a felicidade daquele momento estava incomodando aquele rapaz. Eu só sei que ele chegou agredindo, batendo, deu um murro na cara do nosso amigo, me empurrou. Do nada! Eu tomei um empurrão e não estava entendendo nada, não consegui assimilar. Eu queria muito saber o que incomodou esse cara", disse a artista em um trecho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!