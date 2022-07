Tays Reis e Biel mostram o rosto da filha pela primeira vez

Pais pela primeira vez, Biel e Tays Reis apresentam a filha recém-nascida, Pietra, em foto feita na sala de parto

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 18h41

A cantora Tays Reis e o cantor Biel agitaram as redes sociais neste domingo, 24, ao apresentarem a filha recém-nascida, Pietra. Os dois compartilharam fotos feitas durante o nascimento da herdeira e aproveitaram para mostrar o rostinho dela pela primeira vez.

O casal compartilhou um álbum de fotos feitas durante o trabalho de parto e também após o nascimento da filha. Eles também publicaram o vídeo de como foi a chegada da herdeira ao mundo.

"Zeramos a vida. Acabamos de dividir com vocês o nascimento da nossa filha no nosso vlog do canal Tael Family! Se inscreva e nos acompanhe diariamente, pra vocês que gostam da nossa bagunça! A partir de agora somos três por lá”, escreveram na legenda.

Pietra veio ao mundo na semana passada em uma maternidade de São Paulo.

Conheça Pietra, filha de Biel e Tays Reis:

