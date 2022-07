Tato, vocalista do Falamansa, anuncia nascimento do quarto filho

Nasce Noah, o quarto filho do cantor Tato, vocalista do grupo Falamansa, com Luciana Gasperazzo

Tato, vocalista do Falamansa, anuncia chegada do filho, Noah - Reprodução/Instagram