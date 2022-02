Tata Werneck mostra desenho da filha, Clara Maria, e encanta a web: ''Arte de milhões''

Apresentadora Tata Werneck compartilha desenhos feitos por sua filha com Rafael Vitti, a pequena Clara Maria, e se derrete

A comediante Tata Werneck (38) encheu seu feed de amor ao exibir um presente especial que ganhou da filha, Clara Maria (2)!

Na manhã desta quarta-feira, 9, a mamãe coruja compartilhou desenhos fofíssimos feitos pela herdeira, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti (26), que está no ar em Além da Ilusão como o protagonista Davi. A garotinha fez a própria mãe, ela mesma e uma alface.

"Minha deusa me desenhou. A precisão do meu cabelo. O tamanho do meu rabo de lagarto. A humanidade do alface. Te amo minha pequenininha. Ah se todas as tatuagens fossem feitas por suas mãos não haveria fênix que não virasse letra japonesa", escreveu a humorista na legenda.

A pequena arrancou elogios e divertiu os fãs, que entraram na brincadeira de Tata.

"Essa fase é uma delícia… hahahahaha", disse Giovanna Ewbank (35), mãe de Titi (8), Bless (7) e Zyan (1). "Deusa, você deixou a mamãe mais gata ainda", comentou Eliana. "Meu deus, Tata, você ficou muito bonita e grande. Cresceu?", brincou uma seguidora. "Muito inteligente. Ela já tem noção de olhinhos, boca, nariz. Não sei lidar", destacou outra. "Arte de milhões", comentou mais uma.

Confira os desenhos feitos por Clara Maria para Tata Werneck: