Tata Werneck compartilha momento 'Pedro Scooby' da filha Clara Maria e encanta: ''É a sua cara!''

Humorista Tata Werneck brincou com o ex-BBB Pedro Scooby ao postar vídeo de Clara Maria tendo um 'apagão'

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 07h47

A apresentadora do Lady NightTata Werneck (38) encheu seu feed de amor ao postar um momento divertido da filha!

Na quinta-feira, 28, a humorista compartilhou um vídeo da pequena Clara Maria (2), fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti (26). No registro, publicado em seu perfil no Instagram, a garotinha aparece olhando para o nada enquanto a comediante filma.

Na legenda da publicação, Tata Werneck comparou o momento da herdeira com os apagões de Pedro Scooby (33) no BBB 22.

"Scooby-se", escreveu Tata na postagem.

Nos comentários, os internautas destacaram a fofura de Clara. "Hahahahahahha LINDA!!!!!", elogiou Dani Calabresa. "Hahahaha a melhor", disse Paloma Bernardi. "Está a sua carinha aí!!!", reparou Elizabeth Savala. "Ela é muito a sua cara, Tata", destacou uma seguidora. "Que criança perfeita. Olha esses olhos", se derreteu outra.

Tata Werneck posta foto de infância e compara com a filha

Recentemente, Tata Werneck surpreendeu os seguidores ao exibir sua semelhança com a filha Clara Maria. "Salva por um nariz", brincou a artista. "Ai que lindas", "Fofurinhas, parecem muito", "Qualquer semelhança não é mera coincidência", "Tá cada vez mais parecida com a mamãe", disseram os fãs.

Confira o momento 'Scooby' de Clara Maria: