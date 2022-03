Tata Werneck compara foto da infância com a filha, Clara Maria, e brinca: ''Salva por um nariz''

A apresentadora Tata Werneck chamou a atenção ao mostrar a semelhança com filha, Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 17h11

Tata Werneck (38) surpreendeu os seus seguidores nesta quarta-feira, 30, ao mostrar a sua semelhança com a filha, Clara Maria (2), fruto do seu relacionamento com Rafa Vitti (26).

A apresentadora do Lady Night compartilhou uma foto da sua infância e comparou com um clique recente da herdeira e impressionou.

"Salva por um nariz", brincou a artista na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar. "Ai que lindas", "Fofurinhas, parecem muito", "Qualquer semelhança não é mera coincidência", "Tá cada vez mais parecida com a mamãe", disseram.

Recentemente, Tata Werneck encantou os seguidores ao compartilhar um clique fofíssimo com a filha, Clara Maria, na praia.

CONFIRA A SEMELHANÇA DE TATA WERNECK COM CLARA MARIA