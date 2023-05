Tata Estaniecki desabafa sobre dificuldades no puerpério: “Como dar conta?”

Tata Estaniecki cai no choro ao falar sobre a chegada do segundo filho, Caio, fruto do relacionamento com Júlio Cocielo

No último sábado, 20, os influenciadores digitais Tata Estaniecki (29) e Júlio Cocielo (29) deram boas-vindas ao segundo filho, Caio, que já está em casa. Mas em meio a adaptação do recém-nascido, a apresentadora do podcast ‘Poddelas’ abriu o coração e fez um desabafo sobre as dificuldades do puerpério, o nome dado ao período após o nascimento do bebê.

Tata usou os stories do Instagram para abrir o coração com suas seguidoras: “Meu Deus, tô muito inchada e exausta… Gente, puerpério é uma coisa muito louca, tenho vontade de chorar por tudo, tudo eu choro, não consigo fazer um stories sem chorar, e é tipo assim, incontrolável”, ela iniciou o desabafo e não conteve as lágrimas no vídeo.

Em seguida, Tata relatou que também caiu no choro ao conversar com a primogênita, Beatriz, que tem apenas 3 aninhos: “Eu falando ‘Bia boa noite a mamãe te ama’, comecei a chorar. Choro por tudo, por tudo, não lembrava como era isso”, a apresentadora contou e em seguida, revelou que está tendo muitas dúvidas com a chegada do novo membro da família.

“Juro, começou a me bater aquelas dúvidas doidas tipo assim e se uma hora eu estiver sozinha e o Caio chorar e a Bia chorar ao mesmo tempo? Quando a Bia nasceu eu tinha muitas dúvidas. Logo quando a gente ganha neném fica com a cabeça doida [...] Como cuidar de dois? Como dar conta?” Tata desabafou.

Tata Estaniecki se emociona ao falar sobre dificuldades no puerpério - Reprodução/Instagram

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo deixam a maternidade com o filho caçula:

Na tarde da última segunda-feira, 22, Tata Estaniecki e Júlio Cocielo deixaram a maternidade com o filho recém-nascido, Caio, nos braços. A apresentadora apostou em um conjunto vermelho combinado com a cor da mantinha do filho. Já o Youtuber elegeu um look casual para levar o bebê para casa. Confira os registros!