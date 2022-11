Tata Estaniecki Cocielo dá detalhes sobre chá revelação de segundo bebê com Júlio Cocielo

Ainda sem saber se será menina ou menino, Tata Estaniecki Cocielo mostra look da família para dia especial

Neste domingo, 13, está sendo realizada a festa de chá revelação do casal Tata Estaniecki Cocielo (28) e Júlio Cocielo (29). Os pombinhos estão à espera do segundo bebê, sendo que a primogênita é Bia Estaniecki Cocielo, de apenas dois aninhos de idade.

“A ansiedade só tá aumentandooooo! Hahaha o que vocês acham? Menina ou menino?”, perguntou Tata, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas três fotos publicadas, ela aparece ao lado de Júlio e Bia, depois só o marido e depois sozinha.

O que chamou a atenção foi o look dos três. Primeiro que, eles resolveram inovar ao escolher o laranja para representar o sexo feminino, enquanto o azul continua do masculino. Mas os três estão usando cores claras, como branco e bege, sem dar palpites do que acham que vai ser.

“Outra meninaaaa”, exclamou Maria Lina, nos comentários da publicação. “Que família linda!”, exaltou outro. Os comentários estão cheios de palpites, muitos para os dois sexos, com a opinião dos seguidores e amigos do casal bem dividida.

Veja a publicação de Tata Estaniecki Cocielo ansiosa para a revelação do sexo de seu segundo bebê com Júlio Cocielo:

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam gravidez

A pequena Bia também foi a responsável por fazer o anúncio da gravidez, durante o ‘Pod Delas’, dizendo: “Tem um neném na barriga da mamãe!” Tata completou a informação através de um anúncio nas redes sociais, onde escreveu: “Siiim! ESTAMOS GRÁVIDOS E MUITO FELIZESSSS DE VER A FAMÍLIA AUMENTANDO!! O baby Tacielo vem aí! A Bia foi promovida a irmã mais velha.”