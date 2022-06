Tal pai, tal filho! Fred mostra Cris fazendo caretas em fotos e derrete a web

Fred compartilha sequência de registros de Cris fazendo caretas

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h39

Alerta de fofura!

Só para não perder o costume, Fred (33) explodiu o fofurômetro na noite da última terça-feira, 28, ao mostrar um momento especial com seu filho.

Em seu Instagram, o jogador de futebol e youtuber publicou uma sequência de três cliques muito lindos ao lado de Cris (11 meses).

Nas imagens, que foram feitas por Thi Photos, é possível ver o bebê mostrando a língua e fazendo outras caretas para a câmera.

Além disso, é impossível não se derreter pelo fato de os dois estarem usando corta-ventos com cores semelhantes.

“Pisquei e o Cris já tá fazendo careta pra foto”, escreveu o pai-coruja na legenda do post.

Vale lembrar que o neném é fruto do relacionamento de Fred com Bianca Andrade (27). Recentemente, ela falou para a CARAS Digital sobre como está sendo compartilhar a guarda do herdeiro.

Confira os registros de Fred com Cris: