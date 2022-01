Sthefany Brito posta registros encantadores ao lado do filho e se derrete: ''Amor de todas as vidas''

Com o herdeiro no colo, a atriz Sthefany Brito se derrete ao compartilhar novos cliques

Sthefany Brito(34) encantou a web ao compartilhar novos registros carinhosos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu com seus seguidores um momento fofíssimo com o primogênito, o pequeno Antonio Enrico (1 ano) - fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Nos cliques, os dois aparecem agarradinhos, com o bebê sonolento no colo da mãe.

"Meu amor de todas as vidas!", se derreteu ela na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores e fãs de Sthefany esbanjaram elogios e mensagens carinhosas à dupla.

"É muito amor! É lindo ver como vc é com ele", "que lindos! esse guri é lindo demais", "nossa ele está tão lindo e grande!", "bebê lindooo" e "coisa mais fofa do mundo" foram alguns dos comentários feitos por eles.

Recentemente, Sthefany Brito encantou os internautas ao surgir com Enrico em cliques belíssimos durante a viagem da família pelos Alpes Franceses.

