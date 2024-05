Sthefany Brito posta foto do filho e internautas reagem: "Mini Kayky Brito"

Sthefany Brito compartilhou uma foto ao lado de seu filho e revelou que muitos seguidores apontaram a semelhança do menino com o tio, Kayky Brito

Neste domingo, 26, Sthefany Brito compartilhou uma imagem fofa ao lado de seu filho, Antônio Enrico, aproveitando o tempo frio. Após compartilhar o momento nos stories, a atriz revelou que muitos seguidores apontaram a semelhança do menino com o tio, o ator Kayky Brito.

"Domingo de preguiça, tosse e dor de ouvido. Sempre grudados e ele ajudando a mamãe a cuidar da barriga que está 'emprestada' para o irmão", escreveu a famosa na legenda da imagem. Em seguida, ela mostrou a reação dos seus seguidores. "Um mini Kayky Brito", escreveu uma. "Como ele tá a cara do seu irmão", disse outra. "Eu sei que você já deve escutar muito isso. Mas ele agora me lembrou muito o seu irmão", escreveu uma terceira.

Sthefany Brito posta foto com o filho (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito fala do nome do segundo filho

Grávida pela segunda vez, Sthefany Brito revelou recentemente que já escolheu o nome do bebê. "Óbvio que vou contar aqui para vocês, só estou preparando um videozinho especial, mas já posso adiantar que não é um nome comum. É um nome italiano, a gente queria alguma coisa que combinasse com Enrico. Ficamos muito em dúvida, têm vários nomes lindos que a gente gosta, mas chegamos nesse que é um pouco mais diferente, para complicar um pouquinha vida da criança. Estou completamente apaixonada, não consigo imaginar ele sem esse nome", disse ela no Instagram.

Ela contou ainda que pensou em colocar um nome composto no filho, assim como Antônio Enrico. "A gente pensou nisso, mas não. O nome do Enrico também não iria ser composto, é composto porque acabou virando uma homenagem ao biso do Enrico, o avô do Igor, uma pessoa importantíssima na família e na nossa vida. Também é o segundo nome do meu pai, meu pai biológico que faleceu, então acabou sendo uma dupla homenagem especial", argumentou.