Sthefany Brito flagra seu filho brincando com o herdeiro de Kayky Brito e se derrete

Herdeiros de Sthefany e Kayky Brito surgem brincando juntos em sequência de fotos

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 11h12

Não é novidade para ninguém que Sthefany Brito (34) é muito próxima de seu irmão, Kayky Brito (33).

Na noite da última quarta-feira, 15, a atriz quis deixar isso claro mais uma vez.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de sete registros que derreteu o coração de todos os internautas.

As quatro primeiras imagens eram de flagras do filho dela, Enrico (1), brincando com Kael (6 meses), seu sobrinho. O resto dos cliques era da família completinha.

“Deus… Nem nos meus melhores sonhos imaginei tanta perfeição! Melhor coisa desse mundo inteiro é ver nossos filhos juntos, Kayky Brito”, disse a mãe e tia coruja na legenda.

Não demorou para que o ator comentasse um emoji com uma carinha sorridente na publicação da irmã mais velha.

“Muito amor envolvido”, comentou um seguidor. “Muita emoção”, disse outra. “Ahhh, os priminhos se encontram”, babou uma terceira. “Que cena linda”, se derreteu mais um.

Confira as fotos dos herdeiros de Sthefany Brito e Kayky Brito brincando juntos: