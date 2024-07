Sorocaba mostra os filhos mais velhos conhecendo os irmãos gêmeos

O cantor Sorocaba apresentou os gêmeos, Zion e Angelina, para os filhos mais velhos, Theo e Fernanda. Os quatro são filhos de Biah Rodrigues

O cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o momento em que os filhos mais velhos, Theo e Fernanda, conheceram os irmãos mais novos, Zion e Angelina, na maternidade. Os bebês, frutos de seu casamento com Biah Rodrigues, nasceram na última terça-feira, 9.

Nos Stories do Instagram, o artista postou uma foto em que aparece segurando os recém-nascidos, enquanto Theo e Fernanda olham para os irmãozinhos através de um vidro. Ele também mostrou a foto com a esposa e os bebês após o parto. "Os filhos são heranças do Senhor. Bem-vindos Zion e Angelina", escreveu Sorocaba.

Biah, aliás, revelou ao colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, que precisou ir para a UTI após o nascimento de Zion e Angelina. Ela teve sinais de pré-eclâmpsia e teve pressão alta e o filho teve desconforto respiratório, precisando ir para a UTI neonatal também.

"Tive que ficar na UTI sem eles. Foi um pesadelo os ver saindo para um lado e eu para o outro. Ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Oramos e o Senhor restaurou a minha saúde e do Zion. Às vezes, Deus não poupará dos desconfortos do processo para que possamos valorizar o fim", disse ela.

Confira:

Sorocaba mostra os filhos mais velhos conhecendo os irmãos

Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues mostra o quarto improvisado dos filhos gêmeos

Quando estava na reta final da gestação dos filhos gêmeos, Angelina e Zon, a influenciadora digital Biah Rodrigues contou que montou um quarto improvisado para os bebês. Isso porque a reforma dos quartos da mansão da família ainda não chegou ao fim.

Com isso, ela e o marido, o cantor sertanejo Sorocaba, decidiram montar um quarto provisório para os gêmeos no escritório da casa. Nos stories do Instagram, ela revelou como ficou a decoração do espaço. O quartinho provisório conta com dois berços redondos, duas cômodas e uma poltrona de amamentação. Confira as fotos!