Sonia Abrão revela que será avó. Saiba quem é o filho dela que vai ser pai

A família aumentou! Sonia Abrão anuncia que será avó pela primeira vez: ‘Presente de Deus’

A apresentadora Sonia Abrão anunciou que será avó pela primeira vez. A novidade foi revelada por ela em seu perfil no Instagram neste sábado, 21, com um vídeo encantador de seu filho, Jorge Abrão, e a nora, Bella Morais, mostrando o teste de gravidez e o ultrassom.

Na legenda, a comunicadora comemorou a novidade de ser avó de primeira viagem. “Sim, sim, sim! Presente de Deus a caminho! Obrigada Bella Morais e Jorge Abrão por essa surpresa linda! Meu coração pulando de alegria dentro do peito! Amo vocês”, afirmou ela na legenda.

Nos comentários, vários amigos famosos comemoraram a novidade junto com Sonia Abrão. João Kleber escreveu: “Parabéns”. Leão Lobo comentou: “Parabéns, querida! Agora você vai descobrir a delícia de ter um netinho/netinha. A melhor coisa do mundo”. Fernanda Gentil declarou: “Ah que lindo, Sonia, parabéns”.

O filho de Sonia Abrão, Jorge Abrão, é advogado e especialista e Mestre em Direito Público. Ele se casou com Bella Morais em evento luxuoso em julho de 2022. A cerimônia aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, e, logo depois, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Jorge é fruto do antigo casamento da apresentadora com o ex-esposo, Jorge Damião, com quem ficou de 1988 até 2015.

Sonia Abrão defende Sandy na TV

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre a repercussão da entrevista de Sandy e Lucas Lima no programa Altas Horas, da Globo, na qual eles falaram sobre o fim do casamento de 15 anos. No programa A Tarde É Sua, da RedeTV, a comunicadora defendeu a cantora depois de ela virar manchete por causa de uma resposta mais rígida para Lucas quando ele falou sobre o tempo de separação deles. Sonia contou que a entrevista foi madura e triste, e mostrou a sintonia deles mesmo após a separação.

"Cada pessoa reage de uma maneira, não tem como ela estar fria, foram 20 anos de relacionamento, achei maldade. Ela conseguiu segurar um pouco. Eles ficaram metade do programa juntos, falando da separação e cantando, e o pessoal tira só um momento em que ela fala para ele que não precisa falar em número. Ela deu uma cortada mesmo, mas bota isso na conta do estresse. Mas isso virar manchete eu achei que foi maldade. Uma entrevista bonita, mas extremamente triste. O auditório chorando, todo mundo enxugando as lágrimas, fazendo coraçãozinho. O Lucas foi muito forte realmente e ele estava para desabar. Ao mesmo tempo foi bonito de ver o nível de maturidade deles", disse ela.

Então, ela elogiou a postura deles neste momento delicado. "Eu costumo chamar de separação positiva, o amor vai virar amizade, que também é amor. O que foi bonito na entrevista foi o afeto dos dois, do começo ao fim. Apesar do pessoal achar que a Sandy que quis a separação, ela ficou de olho nele. A gente via que ela ficou preocupada com ele. Existe todo um carinho. A Sandy falou que 24 anos não vão desaparecer assim. Eles vão ser amigos eternamente. Mantiveram o nível, foi bonito, e fica como exemplo para muito casal que se separa de maneira agressiva. Eles eram marido e mulher, e agora são praticamente irmãos. E pelo bem do filho também. Muita maturidade e sensibilidade. Separação dói, mas ao mesmo liberta. Que eles sejam felizes no caminho deles. É uma entrevista que eu acho eu fica para sempre. E parabéns ao Serginho que soube lidar com a situação delicada", afirmou.