Sobrinho de Virginia Fonseca tem rosto revelado e dá show de fofura

Recém-nascido, sobrinho de Virginia Fonseca encanta ao ter rosto mostrado pela mãe, Mellody Barreto

O sobrinho de Virginia Fonseca, Gabriel, fruto do relacionamento do irmão da influenciadora, William Gusmão, com Mellody Barreto, teve o seu rostinho revelado em um novo clique. Nesta segunda-feira, 31, um dia após seu nascimento, a mamãe compartilhou uma foto fofíssima dele todo arrumadinho.

Em seus stories na rede social, a também influenciadora postou um registro do bebê ajeitadinho após tomar banho e mamar. Ainda no hospital, depois de ter passado por uma cesárea, Mellody Barreto compartilhou o momento com os internautas.

"Pós banho, pós mama = tranquilo e calmo", disse a mamãe de primeira viagem ao exibir Gabriel dormindo tranquilamente em seu colo.

O nascimento de Gabriel foi anunciado por William Gusmão e a vovó, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. "Boa noite amores, passando para atualizar vocês. Gabrielzinho nasceu hoje por voltas das 9:00 da manhã, pesando 3 kg e 125 gr super saudável e cheio de luz", contou Mellody ao também anunciar a chegada de seu primeiro herdeiro com o irmão da esposa de Zé Felipe.

Ainda nesta segunda-feira, 31, a cunhada de Virginia Fonseca compartilhou um vídeo cheio de emoção de como foi seu parto.

Em abril deste ano, William Gusmão se manifestou após um flagra com uma moça. Nas imagens, ele surgiu trocando beijos e carícias com uma mulher durante um evento automotivo que aconteceu em Goiânia. O empresário falou sobre o ocorrido para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Segundo ele, tudo não passa de um mal-entendido. “Foi armação”, disse.

Veja a foto:

Irmão de Virginia Fonseca surge com a esposa após suposto vídeo polêmico

Irmão de Virginia Fonseca, o diretor financeiro William Gusmão surgiu em clima de romance com a esposa, Mellody Barreto, após virar assunto na internet. Ele foi alvo de rumores sobre sua vida pessoal por causa de um vídeo beijando outra mulher. No dia dos rumores, ele afirmou que o vídeo foi uma armação.

Depois do ocorrido, ele curtiu um passeio ao ar livre com a esposa, que estava grávida do primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram trocando beijos e carinhos durante um passeio de barco. “Dia maravilhoso de passeio com minha gata na minha cidade natal, Governador Valadares”, disse ele na legenda.

Na época da polêmica, William Gusmão conversou com o colunista Leo Dias sobre o vídeo que viralizou. Ele garantiu que foi tudo uma armação e que ele foi assediado pelas mulheres que aparecem no vídeo. “Foi tudo uma armação. O próprio vídeo já é a prova. Era um casal de namoradas, duas mulheres. Uma estava gravando, eu estava parado no carro, aí a outra veio pra cima de mim”, afirmou ele, e completou: “Eu fui embora do local, as duas armaram uma arapuca, eu estava alcoolizado. Estava esperando meu amigo para ir embora. Tanto é que eu fui embora de lá com meu amigo depois, eu nem lembrava disso. Não troquei carinho com ninguém”.

Por sua vez, a esposa dele também emitiu um comunicado sobre o assunto. "Em respeito aos fãs e seguidores, notificado que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. E em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos, traremos novas informações", diz o texto.