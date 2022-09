Sheila Mello visita os bebês da ex-enteada, Isabella Scherer

Sheila Mello revela que foi visitar os filhos da ex-enteada Isabella Scherer, filha do seu ex-marido, Fernando Scherer

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h44

A dançarina Sheila Mello encantou os seus fãs ao revelar que foi visitar os filhos gêmeos de Isabella Scherer, que é sua ex-enteada. Ela compartilhou uma foto de quando estava segurando um dos bebês e posou ao lado de Isabella e Rodrigo Calazans.

Na legenda, a estrela celebrou o momento especial. “Domingo foi dia de conhecer meus ente-netinhos. Que honra ver como aquela menininha que conheci aos 13 anos, se tornou essa mulher incrível! Parabéns Bellinha”, disse ela.

Nos stories do Instagram, Sheila ainda mostrou que sua filha, Brenda, também foi visitar os sobrinhos e a irmã. “Fiquei completamente apaixonada por esses anjinhos mais lindos! Depois de 9 anos, troquei fraldinha e ainda ganhei batizada de xixi do Bento!”, brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello exibe boa forma em dia na praia

A dançarina Sheila Mello (44) esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 9, a musa relembrou um ensaio fotográfico ao ar livre e destacou a sua beleza.

No clique, a beldade apareceu de biquíni e camisa branca ao relaxar em um dia ensolarado. Ela ainda deixou à mostra suas pernas torneadas e também a tatuagem na região do quadril. “Toda praiana para combinar com o meu destino de amanhã”, disse ela na legenda.