Sheila Mello relembra clique ao lado da herdeira: ''Não resisto''

Em clima de TBT, Sheila Mello relembra foto de quando Brenda era bebê

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 14h15

Alerta de mãe-coruja!

Sheila Mello (43) também foi uma das pessoas que acordou tomada pelo clima de TBT nesta quinta-feira, 03.

E, é claro que a lembrança que a dançarina escolheu recordar foi ao lado de sua filha, Brenda (8).

Em seu Instagram, ela publicou um registro antigo, feito na época em que a pequena ainda era uma bebê de colo.

Na imagem, que parece ter sido feita durante uma comemoração, a Loira do Tchan estava usando um look lilás e a herdeira um vestido branco.

“O TBT de hoje é com a minha pequena”, começou no começo da legenda. “Mães que não resistem a rever fotos dos pequenos, me sigam”, brincou ao final.

Confira o TBT de Sheila Mello com sua filha, Brenda: