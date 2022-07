Sertanejo Jorge e a esposa descobrem o sexo do novo bebê

Grávida, esposa do sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, revela como foi o chá revelação de sua nova gestação

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, e a esposa, Rachel Boscatti, já sabem o sexo do novo bebê! Nesta semana, a esposa do artista mostrou fotos e vídeos de como foi o chá revelação com a presença de amigos e familiares. Ela revelou que os dois vão ser pais de mais uma menina.

Os dois já são pais de Sara (1) e ele também é pai de um menino, Davi (5), fruto de relacionamento anterior.

Os dois descobriram o sexo do novo bebê em um evento com a família. Eles foram surpreendidos com uma fumaça na cor rosa em um cenário decorado para a festa. "Papai convicto do seu palpite sobre o sexo do bebê. Mamãe tensa, curiosa e sem convicção nenhuma. Papai acertou… outra MENININHA, assim como desejava o nosso coração. Estamos felizes com a sua chegada minha filha!", disse ela na legenda.

Jorge e a esposa anunciam a segunda gestação

A notícia da nova gestação foi revelada em junho deste ano. O artista descobriu a gestação da amada ao receber um recadinho dela como se fosse o bebê escrevendo e ele ficou muito emocionado. Nas redes sociais, o artista mostrou um vídeo do momento especial e também o teste de gravidez da esposa.

"Oi papai. Estou te mandando essa cartinha pra dizer que agora somos 5, você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho 5 semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes. Te amo, by mamãe", disse na legenda do vídeo.