Sertanejo Benuto revela que será pai pela primeira vez

O sertanejo Benuto, da dupla com Guilherme, anuncia a gravidez de sua esposa com declaração especial

O cantor sertanejo Benuto, da dupla com Guilherme, vai ser papai! Nesta terça-feira, 30, ele e a esposa, Gabriela Brigliador, anunciaram que esperam o nascimento do primeiro filho juntos.

A novidade foi revelada por meio de um post do casal nas redes sociais da dupla sertaneja com uma foto que eles fizeram durante uma viagem especial. "Obrigado senhor por essa benção maravilhosa em nossas vidas! Estamos grávidos! Que nossa(o) bebê traga muita alegria e felicidade pras nossas familias e seja criado como nossos pais nos ensinaram!! Honrarei tua vida meu filho nesse mundo, e darei a minha pela sua se preciso. Obrigado senhor", escreveram na legenda.

Vale lembrar que Benuto e Gabriela se casaram em 2022, mas estão juntos há 12 anos. Ela está com quase oito semanas de gestação.

Outra família sertaneja também vai aumentar: Sorocaba será pai de gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, vão ser pais mais uma vez! Os dois anunciaram que vão ter filhos gêmeos! Neste domingo, 21, eles compartilharam um vídeo emocionante dos filhos mais velhos, Theo e Fernanda, anunciando que a família aumentou.

Os pequenos contaram que a mãe está grávida de gêmeos e mostraram as fotos do ultrassom, que revela os dois fetos no útero da influencer. “Dois bebês!”, anunciaram as crianças.

Na legenda, Biah e Sorocaba comemoraram que a família vai ser de seis integrantes e compartilharam um trecho bíblico. "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” ‭‭Salmos‬ ‭126‬:‭1‬-‭2‬. AGORA SOMOS 6. Obrigada Jesus", anunciaram.