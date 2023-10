Serena e plena, Bruna Biancardi registrou sua gestação de forma belíssima; relembre

Desde o anúncio até o fim da gestação, Bruna Biancardi registrou momentos com Mavie na barriga de forma deslumbrante; reveja

Discreta, a influenciadora Bruna Biancardi não compartilhou muitos detalhes de sua primeira gestação na rede social, mas quando publicou fotos exibindo sua barriguinha, ela encantou e impressionou com tanta beleza.

Os primeiros registros oficiais de grávida foram feitos em 18 de abril, quando ela surgiu em fotos românticas com Neymar Jr. contando que estavam esperando seu primeiro herdeiro. Na ocasião, o casal ainda não sabia que seria uma menina e contou que planejaram a gravidez. "Sonhamos com sua vida, planejamos a sua chegada", escreveram.

Dias depois, Bruna Biancardi surgiu plena, usando um vestido rosa e olhando para a barriguinha que estava começando a crescer. "Está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga", disse ela após revelar que estava a espera de seu primeiro bebê.

No mês seguinte, em maio, a eleita do jogador comemorou seu primeiro Dia das Mães. De top, ela exibiu o abdômen já redondinho. "Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa pra te conhecer", falou sem saber que estava esperando uma menina.

Sempre estilosa, Bruna Biancardi exibiu sua barriguinha em Cannes, na França. Durante sua passagem no local, ela apostou em um look preto e outro dourado, que deu o que falar ao ser montado com joias caríssimas.

No início de junho, antes de seu chá revelação luxuoso, ela então exibiu seu barrigão na Grécia em cliques deslumbrantes de biquíni. A passagem no país foi a realização de um sonho.

Ao voltar para o Brasil, a digital influencer descobriu no dia 24 de junho o sexo de seu bebê em um chá revelação com decoração branca e com detalhes em rosa e azul. Antes do evento, ela recebeu joias de Neymar. A grande festa aconteceu na mansão do atleta no Rio de Janeiro e até o convite foi de alto padrão.

Logo após a descoberta, o casal escolheu o nome Mavie para a menina, que depois ainda teve um chá de bebê também com decoração sofisticada.

Nos últimos meses, apesar de algumas polêmicas envolvendo Neymar, Bruna Biancardi exibiu a evolução de sua barriga em fotos deslumbrantes. Em ensaios profissionais ou em fotos de seu cotidiano, a mamãe de Mavie deu um show de beleza e impressionou ao surgir deslumbrante durante o processo.

Há uma semana, antes de estourar a bolsa e de dar à luz sua primeira filha, segundo o colunista Leo Dias, a influencer se mostrou chocada com o tamanho da barriga no fim da gestação. "E eu achava que na foto da esquerda já estava com uma super barriguinha de grávida", disse ao comparar um clique do início da gravidez.

