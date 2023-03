Separada de Projota, Tamy Contro exibe ultrassom de segundo filho com cantor

Influenciadora Tamy Contro está na reta final da gravidez de Otto e anunciou separação do cantor e ex-BBB

A influenciadora Tamy Contro (30) compartilhou nesta sexta-feira, 31, um vídeo fofíssimo onde mostra um ultrassom de seu segundo filho, Otto, fruto de seu relacionamento com o cantor Projota (36). O casamento dos dois chegou a um fim nesta semana, e eles já são papais de Marieva (3).

“Oi, pessoal, eu não só não quero sair do barrigão, como não quero mostrar meu rosto”, escreveu a influenciadora, na legenda do vídeo que compartilhou nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “Mamãe que lute”, completou Tamy, que está na reta final de sua gravidez.

Tamy Contro mostra ultrassom - Créditos: Reprodução / Instagram



À espera do segundo filho, Tamy Contro anuncia fim do casamento com Projota

Ao responder a pergunta de um seguidor, a influenciadora digital Tamy Contro revelou que ela e Projota estavam realmente separados. “Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", respondeu ela.

