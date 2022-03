Sarah Poncio flagra os filhos com fantasias de super-heróis

Sarah Poncio se derrete ao postar foto de José e João fantasiados

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 14h44

Mais um dia, mais uma explosão de fofura!

Sarah Poncio (24) conseguiu derreter completamente o coraçãozinho dos internautas nesta sexta-feira, 04.

Provando de novo que é uma mãe-coruja, ela compartilhou no Instagram um registro inédito de José (5) e João (3).

Na imagem, os pequenos apareceram usando fantasias idênticas de Capitão América. O mais novo segura o escudo do super-herói e o primogênito está com o martelo do Thor nas mãos.

“Meus super-heróis”, escreveu a influenciadora digital na legenda do post.

Os fãs não seguraram a emoção ao verem a foto. “Lindos”, disse uma nos comentários. “Perfeitinhos”, babou outra. “Sou apaixonada por eles”, admitiu mais uma.

Vale ressaltar que a irmã de Saulo (26) também é mãe de Josué (3), mas o bebê teve que voltar a morar com sua família de sangue.

Confira o clique que Sarah Poncio postou dos filhos vestidos de super-heróis: