Sabrina Sato se derrete ao ver a filha, Zoe, na aula de ballet: ''De volta as aulas''

Sabrina Sato usou suas redes sociais para exibir o retomo de sua filha, Zoe, as aulas de ballet

Nesta terça-feira, 16, Sabrina Sato (41) usou suas redes sociais para exibir algumas fotos que fez da volta as aulas do ballet de sua filha, Zoe (3).

Nas imagens, a herdeira da apresentadora aparece ao lado de sua professora, Yasmim Hakim e do cachorrinho da família, Coco, enquanto ela usava um collant rosa, um tutu transparente, uma sapatilha. A mamãe ainda publicou um vídeo da menina mostrando todo o seu charme exibindo o look.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "De volta as aulas de ballet também. Né ZoZo?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tão linda!", disse um. "Quanta fofura!", escreveu outro. "Uma princesa!", falou um terceiro.

