Sabrina Sato encanta internet em registros com filha: ‘Grudadas’

Apresentadora Sabrina Sato mostra foto e vídeo com filha e fãs vão à loucura com tanta fofura

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 22h44

Nesta segunda-feira, 3, a apresentadora Sabrina Sato (41) encantou a internet com novos registros com sua filha, Zoe (3). Em suas redes sociais, a modelo aparece fazendo biquinho ao lado da pequena sorrindo.

Além da foto, Sabrina publicou em seu Instagram um vídeo onde mostra o reencontro de mãe e filha, que fez alguns de seus milhões de seguidores explodir de tanta fofura com a cena linda.

Na legenda, Sabrina escreveu: “Grudadas”. Os fãs da apresentadora encheram os comentários de elogios. “Lindas”, disse uma. “Coisa linda meu deus do céu”, exclamou outra. Além disso, vários emojis de coração e carinhas apaixonadas podem ser vistos.

Veja a publicação de Sabrina Sato com Zoe:

Sabrina Sato leva seu cachorrinho para votar nas eleições de 2022

Sabrina Sato foi votar neste domingo, 2, com uma companhia um tanto quanto inusitada. A apresentadora levou seu cachorrinho para escolher seus candidatos nas eleições de 2022 e foi fotografada com o animal no colo.

Sato levou Coco Prada, como é chamada sua cadela, até a zona eleitoral. Além disso, as duas estavam com o outfit combinando, com jaquetas jeans.