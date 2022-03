Sabrina Petraglia revela nome do terceiro filho e surpreende ao contar sobre previsão do primogênito

Atriz Sabrina Petraglia compartilhou o significado do nome escolhido para o terceiro bebê com Ramón Velázquez

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 12h32

A atriz Sabrina Petraglia (38) está radiante com a nova gestação!

À espera de seu terceiro filho com o engenheiro Ramón Velázquez, a artista contou o nome escolhido para o caçula, que foi dado pelo herdeiro mais velho, o pequeno Gael (2). Os dois também são pais de Maya (1).

Em seu feed no Instagram, a mamãe coruja compartilhou registros exibindo o barrigão e comentou sobre a escolha do nome.

"Esse será o nome do nosso caçulinha: Léo! Gael foi quem escolheu logo no início da gestação e não conseguimos mais mudar! Um nome curtinho como eu gosto e cheio de significado. Léo vem do latim e significa 'Leão'. O nome simboliza uma pessoa corajosa e determinada, que não abre mão de seus objetivos. Que o nosso leão venha com muita coragem, determinação, que amor temos de sobra por aqui...", escreveu ela.

Logo após o nascimento de Maya, Sabrina engravidou, mas acabou sofrendo um aborto espontâneo em julho do ano passado. Quatro meses após a perda, ela anunciou a terceira gravidez.

Em entrevista ao Gshow, a atriz deu detalhes do nome e surpreendeu ao revelar que o filho mais velho teve uma previsão sobre a gravidez.

"No final da gestação, a gente bateu o martelo. Na verdade, logo no começo, Gael passou a mão na minha barriga um dia e falou: 'Tem um menino aí'. Eu tinha perdido um bebê há menos de um mês, e falei: ‘Não! Tinha realmente um bebê, mas não tem mais’. Duas/três semanas depois, ele falou de novo: ‘Mamãe, o Léo tá aí dentro’, e não falou muito empolgado não. Aí eu e Rámon ficamos em choque", disse ela.

"Não sei onde ele ouviu esse nome. Aí perguntei: 'Léo o quê? Leonardo, Leopoldo...'. E ele: ‘Não, mamãe. É o Léo'. E não parou a gestação inteira de chamar minha barriga de Léo. Fiquei na dúvida. Perguntei se podia ser Theo, mas ele disse que não. Agora não consigo pensar em outro nome que não seja Léo", contou ainda.

Sabrina Petraglia não pretende ter mais filhos

Grávida do terceiro filho, Sabrina Petraglia revelou recentemente que não quer ter mais filhos ao exibir barriga da terceira gestação. "Últimos meses da minha última barriga. Porque esse será meu último filho com certeza! Kkkk", disse ela.

Para o Gshow, ela comentou: "Não vou ter mais... Chega! Vou parar por aqui. O Ramón até falou de a gente tentar outra menina, mas não (risos). Não tenho estrutura física nem psicológica para isso. Então acabou. Encerrei mesmo".

Confira o post de Sabrina Petraglia sobre a escolha do nome do terceiro bebê: