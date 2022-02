Sabrina Petraglia mostra os primeiros passos da filha, Maya: ''Lindo ver você se desenvolver''

A atriz Sabrina Petraglia compartilhou um vídeo mostrando os primeiros passos da filha, Maya

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 20h42

Sabrina Petraglia(38) dividiu um momento muito especial com seus seguidores das redes sociais.

Nesta quita-feira, 24, a atriz compartilhou no feed do Instagram um vídeo em que a filha, Maya (1), aparece dando os primeiros passos.

A artista não escondeu a emoção ao ver a conquista da herdeira. "Minha menina, que lindo ver você se desenvolver, poder testemunhar os seus primeiros passos! Esses meio sem jeito, de quem começou agora. Muitos passos na vida ainda virão e eu terei de ser muitas vezes apenas plateia", começou ela.

"Que a vida seja gentil com você, que seus passos, novos nos dias de hoje, te levem para caminhos maravilhosos, com felicidade, ensinamentos e muito amor. Estarei aqui sempre ao seu lado te ajudando no que puder, te levantando e te aplaudindo por cada conquista. Parabéns por mais essa (de muitas). Te amo. #tbt dos primeiros passinhos da Maya #primeirospassos #bebê #Maya #andando #orgulho #família", completou ela.

Sabrina é casada com Ramón Velazquez. Os dois já são pais de Gael, que está com dois anos, e estão à espera de mais um filho. Recentemente, a atriz contou que decidiu doar algumas roupas de Maya. Ela demorou para fazer a doação porque estava esperando descobrir o sexo do terceiro bebê.

Confira o vídeo dos primeiros passos de Maya: