Romana Novais compartilha cliques do filho se divertindo no mar e se derrete: ''O meu refúgio''

Médica Romana Novais compartilha cliques dos filhos, Ravi e Raika, se divertindo no mar com o marido, o DJ Alok

Redação Publicado em 31/01/2022, às 11h18

A médica Romana Novais (30) usou as redes sociais neste final de semana, 30, para compartilhar um clique encantador em família.

A influenciadora postou cliques encantadores do marido, o DJ e produtor Alok (30), se divertindo na praia com os filhos do casal, Ravi (2) e Raika (1).

Nas fotos, além de momentos de diversão, a empresária encantou ao compartilhar um momento encantador do herdeiro entrando no mar.

"Vocês são o meu refúgio", declarou ela ao compartilhar o momento com os seus milhões de seguidores.

Nos comentários, é claro, os fãs da família se declararam: "É muito amor envolvido!", dispararam. "Essas fotos ficaram perfeitas", continuaram. "Eles cresceram muito! Lindos demais", notou um terceiro.

