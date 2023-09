Rodriguinho celebra nascimento da segunda neta: "Nossa família aumentou"

Nas redes sociais, o cantor Rodriguinho encantou os seguidores ao postar uma foto com a neta

Na noite desta quinta-feira, 31, Rodrguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos, encantou os seguidores das redes sociais ao postar o primeiro clique com a neta recém-nascida, Haili. A menina, que nasceu nesta última quarta-feira, 30, é filha do cantor Gaab com Michelle Alveia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista postou uma foto segurando a netinha, e se derreteu pela bebê. "Hoje fomos visitar nosso mais novo amor, minha segunda neta! Que veio linda e cheia de saúde!", celebrou ele, que também mostrou o filho, Jaden, com a sobrinha.

Depois, o pagodeiro parabenizou o filho e a nora. "Parabéns, Gaab, Michell e Lolo, nossa família aumentou, e um vô style desses não é todo mundo que tem kkkk", brincou ele ao completar a legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram o vovô. "Toda saúde pra essa criança, que já nasceu com o melhor avô", disse uma fã. "A carinha de vovô babão. Parabéns, que esse presente de Deus traga muitas alegrias a todos vocês", falou outra. "Que Deus abençoe grandemente com muita saúde e luz", desejou uma terceira.

Vale lembrar que Rodriguinho, que está com 45 anos, foi avô pela primeira vez aos 39 anos. Em dezembro de 2017, o cantor celebrou o nascimento de Heloísa, que atualmente está com cinco anos. Ela também é filha de Gaab e Michelle.

Confira a publicação:

Gaab posta fotos da filha recém-nascida

O cantor Gaab também celebrou o nascimento da segunda filha. Nas redes sociais, ele postou uma sequência de fotos após a chegada da herdeira e se declarou. "Não sei dizer nada além de obrigado. Obrigado Deus por nós enviar esse anjinho. Obrigado família do @pro_matre pelo carinho cuidado e atenção! Por reescrever o significado de gravidez na minha vida e na da Michelle. Que momento inesquecível. Família hora de curtir nossa pequeninha e apresentar o mundo pra ela", disse o artista.