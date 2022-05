Rodrigo Simas encanta a web ao surgir dançando com a sobrinha caçula: ''Que coisa mais fofa!''

Rodrigo Simas deixou a web encantada ao surgir em um momento divertido enquanto dançava com a sobrinha caçula, Amélia

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 13h30

Na última terce-feira, 3, Rodrigo Simas (30) decidiu usa suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da sobrinha caçula, Amélia (3 meses).

O ator publicou um clique onde ele aparece com a pequena no colo, enquanto eles dançavam juntos, e ele fazia ela de 'sanfona', mexendo nas perninhas. No fim do clipe a menina e o tio babão ainda caíram na risada, mostrando o carinho que eles estavam sentindo no momento.

Na legenda, ele se derreteu pela filha do irmão, Bruno Gissoni (35) e da atriz, Yanna Lavigne (32): "Bebê sanfona".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "O melhor é o sorrisinho dela no final!", escreveu um. "Que coisa mais fofa!", falou outro. "Função de Tio é brincar com a criançada", disse um terceiro.

Os papais da pequena também não perderam tempo e deixaram seus comentários: "Sanfonita", disse Yanna. Já Bruno, preocupado com a herdeira, brincou de um jeito bem-humorado: "Devolve AGORA!".

Confira o momento divertido que Rodrigo Simas viveu ao lado da sobrinha caçula, enquanto eles dançavam: