Rihanna escondeu sua barriga durante ensaio do Super Bowl e nem seus dançarinos sabiam da gravidez

Rihanna anunciou durante show no intervalo do Super Bowl 2023 que está grávida pela segunda vez

Rihanna (34) surpreendeu a todos neste domingo, 13, não só com uma apresentação incrível e cheia de hits para o show no intervalo do Super Bowl. A cantora anunciou sua gravidez de seu segundo filho, com A$AP Rocky (34), durante sua apresentação.

O primeiro filho do casal nasceu em maio de 2022.

O segredo foi tão bem guardado que até a própria equipe da cantora desconhecia a gestação, segundo o site TMZ.

Nenhum de seus dançarinos de apoio, que ensaiaram com a cantora, tinha qualquer ideia de que RiRi estava grávida antes de subir ao palco neste fim de semana, foram mais de 208 dançarinos que nem desconfiaram. Isso se deve em parte às roupas largas que ela estava usando durante todos os ensaios.

Rihanna também foi vista publicamente alguns dias antes do Super Bowl, quando ela deu uma entrevista falando sobre os diferentes setlists que ela criou. Ela usava um grande casaco peludo e outras roupas bem largas.

Para a ocasião especial, Riri, que estava longe dos palcos desde 2017, escolheu um look todo vermelho da marca Loewe e deixou em destaque a barriga, revelando a sua segunda gravidez. Ela fez um carinho na barriga e deixou o zíper da roupa aberto para mostrar a barriga. Com esta revelação, ela se tornou a primeira mulher grávida a se apresentar no intervalo do Super Bowl.

Em uma coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, 9, pela Apple Music, patrocinadora oficial do Super Bowl LVII Halftime Show, a cantora falou sobre a preparação para a apresentação e também sobre

“Quando você se torna mãe, algo acontece que faz com que se sinta como se pudesse conquistar o planeta, fazer qualquer coisa e o Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo. Por mais assustador que seja, há algo estimulante nestes desafios. Para mim, é importante fazer este show este ano, tanto por representatividade quanto para que meu filho veja isso.”