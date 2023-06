Filha de Roberto Justus posa de ladinho e exibe barriguinha de 7 meses

À espera do terceiro filho, Fabiana Justus encanta fãs com tamanho da barriguinha de gestação; confira!

Está chegando a hora! Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, completa neste sábado, 17, 31 semanas de gestação. Para comemorar a data especial, a modelo compartilhou uma série de fotos, em que aparece mostrando a barriguinha de frente para o espelho do closet de sua mansão em São Paulo.

Por meio de seu Instagram oficial, a influenciadora compartilhou os cliques de ladinho, e ao posar com a mão na barriga, a loira, que já é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 3 anos, mostrou o tamanho que já está o baby Luigi, fruto do seu relacionamento o empresário Bruno D'Ancona.

Sem conseguir conter a felicidade, Fabi surgiu sorridente. “31 semanas”, escreveu ela na legenda da postagem, acompanhada por um emoji de bebê. Rapidamente, os seguidores se derreteram pelo momento.

"Vai ser um meninão, mamy mais linda", falou uma. "Uau, sua gravidez passou muito rápido!", comentou outra. "Está lindíssima, realmente está voando", disse uma terceira. “Fabiiiiii, sua barriga está enorme e muito linda!! Que barrigão!!”, elogiou mais uma.

Gêmeas de Fabiana Justus encantam ao surgirem no aniversário de 3 anos da tia

Há pouco tempo atrás, a filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky, completou três anos e ganhou um festão temático em casa. Entre os convidados estavam as irmãs da aniversariante, entre elas, a influenciadora Fabiana Justus, que marcou presença com suas gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos.

Em sua rede social, a herdeira do empresário - que está grávida de um menino após fazer tratamento - publicou o clique fofíssimo das filhas com a tia mais nova. O trio encantou com tanto fofura e estilo ao surgirem com looks deslumbrantes para o evento especial.