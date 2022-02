Renato Góes se derrete por Thaila Ayala com o filho e gatinho da família: ''O que me torna o homem mais feliz do mundo''

Ator Renato Góes compartilhou clique encantador da esposa, Thaila Ayala, com o filho do casal, Francisco, e o pet da família

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 09h30

Alerta fofura! O ator Renato Góes (35) usou suas redes sociais para mostrar todo seu amor pela família!

O pernambucano encheu seu feed de amor ao compartilhar um clique da esposa, Thaila Ayala (35), com o filho do casal, Francisco, de apenas três meses, na segunda-feira, 21.

Em seu feed no Instagram, o artista se derreteu ao exibir a atriz com o bebê no colo. Quem também chamou atenção na imagem foi o gatinho da família, que posou admirando o pequeno.

"Família. O amor elevado à sua maior potência. O que me torna o homem mais feliz e realizado do mundo", declarou Renato Góes ao legendar a publicação.

"Te amo! Eu não tava cansada não né?", disse Thaila sobre a maternidade real nos comentários do post. "Lindos. Esse gatinho olhando tá sensacional", reparou Mauricio Destri. "Família linda que Deus os protejam sempre!", desejou uma seguidora. "Muito dengo em uma foto só", se derreteu outro. "E esse amor vai crescer ainda mais. Deus abençoe", destacou mais uma.

Recentemente, Thaila e Renato saíram pela primeira vez desde o nascimento do herdeiro.

Thaila Ayala dá presentão no aniversário de Fiorella Mattheis

Fiorella Mattheis completou mais um ano de vida e recebeu uma homenagem mais que especial da amiga Thaila Ayala, que a escolheu para ser madrinha de Francisco. "Escolhi você pra ser a madrinha do meu filho porque você tem uma das almas mais bonitas, mais íntegras, mais nobres, educadas, gentis e iluminadas que eu conheço. Quero muito que meu filho tenha você como referência de um ser humano incrível assim como eu tenho! Te amo e te desejo o melhor ano da sua vida @fiorellamattheis", disse ela.

Confira o clique da família de Renato Góes e Thaila Ayala: