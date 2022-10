Renato Góes revela sexo e nome do segundo filho com Thaila Ayala

Pais de Francisco, de 10 meses, Thaila Ayala e Renato Góes estão esperando mais um bebê e o ator divulga escolha do nome

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 12h05

A família vai aumentar! Os atores Thaila Ayala (36) e Renato Góes (35) anunciaram que serão papais mais uma vez na sexta-feira, 28, nas redes sociais!

Pais do pequeno Francisco, de apenas 10 meses, a estrela está à espera de mais um bebê com o ator, que dá vida a Tertulinho na novela das seis Mar do Sertão.

Após compartilharem a surpresa com os seguidores, Renato divulgou o sexo e o nome da criança, mas na sequência apagou a postagem. A bebê é uma menina e se chamará Tereza. "Agora somos 4. Vai chegar uma menina pra te proteger, Francisco. E juntos, vamos dar a ela o maior amor do mundo! #Tereza", escreveu Góes.

O ator ainda se declarou para a esposa: "Mamãe, vamos para sempre juntos nessa delícia de aventura que é a vida. Te amo infinito." Nos comentários do post, o casal recebeu o carinho de amigos famosos pela nova gravidez.

No domingo, 30, Renato publicou um clique fofo com Francisco, após o fim das eleições 2022. "O amor venceu", disse ele.

Confira foto de Renato Góes com o primogênito Francisco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Góes (@renatogoess)

Thaila Ayala e Renato Góes levam o filho de 10 meses em exposição

Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento especial na companhia da família. A artista curtiu passeio no Rio de Janeiro ao lado do filho, Francisco, de apenas 10 meses, e do marido, o ator Renato Góes. Os papais corujas levaram o pequeno para ver a exposição sobre o escultor americano Alexander Calder e o pintor espanhol Joan Miró. No seu perfil do Instagram, a famosa compartilhou um vídeo mostrando a reação do pequeno com as obras expostas. "Chico pirou em Miró, mas foi Calder que ele quis porque quis levar pra casa. Reparem a obsessão do menino!", se divertiu a mamãe.